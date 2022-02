Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving se livre sur le départ de James Harden !

Publié le 11 février 2022 à 15h35 par La rédaction

Un an seulement après son arrivée à Brooklyn, James Harden a fait ses valises pour rejoindre Philadelphie et les Sixers. Un départ évoqué par Kyrie Irving, son désormais ex-coéquipier.

C’est le gros transfert de la trade deadline, James Harden et Paul Millsap rejoignent Philadelphie en l’échange de Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond et 2 premiers tours de drafts qui filent à Brooklyn. Parti après un an chez les Nets, The Beard rejoint une nouvelle franchise où il va essayer à nouveau de remporter le fameux titre de champion NBA qui manque toujours à son palmarès.

« Nous lui souhaitons bonne chance »