Basket

Basket - NBA : La terrible sortie de LeBron James après la défaite des Lakers !

Publié le 10 février 2022 à 12h35 par T.M.

Ça ne s’arrange pas pour les Lakers. Alors que la franchise de Los Angeles s’est inclinée contre Portland, LeBron James est apparu désabusé après ce revers.

Actuellement à la 9ème place de la Conférence Ouest, les Lakers traversent une période très compliquée en ce moment. Les coéquipiers de LeBron James viennent d’ailleurs d’enchainer une deuxième défaite après avoir été renversés par Portland. Un revers qui plonge un peu plus la franchise de Los Angeles dans la crise. Reste maintenant à trouver la solution pour relever la tête. Une période compliquée que LeBron James veut d’ailleurs vite oublier.

« Concentré sur ce que l'on peut améliorer sur le terrain »