Basket - NBA : Les mots forts de Kevin Durant après le départ de James Harden !

Publié le 11 février 2022 à 9h35 par B.L.

Arrivé en 2021 chez les Nets, James Harden a déjà quitté Brooklyn en se retrouvant au cœur d'un échange l'envoyant à Philadelphie. Alors que la franchise new-yorkaise a récupéré en retour Ben Simmons, Seth Curry et Andre Drummond, Kevin Durant s'est exprimé sur le nouveau visage de son équipe.

Près d'un an après son départ de Houston pour Brooklyn, James Harden a de nouveau fait trembler le marché des transferts de la NBA. The Beard a en effet quitté les Nets pour rejoindre Philadelphie. Le joueur de 32 ans s'est retrouvé au cœur d'un échange colossal, puisque les Sixers ont lâché Ben Simmons, Seth Curry et Andre Drummond afin de pouvoir s'attacher les services de James Harden. À l'occasion de la composition des équipes qui disputeront le All-Star Game, Kevin Durant, qui a snobé son ancien coéquipier, a réagit aux nombreux mouvements chez les Nets .

« Je pense que tout le monde a eu ce qu’il voulait »