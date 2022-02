Basket

Basket - NBA : LeBron James va dicter l’avenir de Russell Westbrook !

Publié le 10 février 2022 à 15h35 par T.M.

Si LeBron James et Russell Westbrook sont actuellement ensemble aux Lakers, le King pourrait bien détenir l’avenir de son coéquipier entre ses mains. Explications.

En cette dernière journée des transferts en NBA, cela pourrait énormément bouger au sein des différentes franchises. Si le gros mouvement de cet hiver concerne notamment CJ McCollum, qui est parti aux Pelicans, des bombes pourraient intervenir dans les prochaines heures. Et une pourrait arriver de Los Angeles et des Lakers. Arrivé à l’été au sein de la franchise californienne, Russell Westbrook peine à convaincre et cela pourrait lui coûter cher. Le dernier mot pourrait en tout cas revenir à LeBron James.

Un départ de Westbrook ?