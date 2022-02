Basket

Basket - NBA : LeBron James prend la défense de Russell Westbrook !

Publié le 8 février 2022 à 16h35 par Th.B.

Pas au meilleur de sa forme dernièrement avec les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook peut compter sur le soutien de LeBron James.

En difficulté ces derniers temps chez les Los Angeles Lakers, au point de passer au travers de son match lors de la victoire des Angelinos face aux New York Knicks dimanche (122-115), Russell Westbrook avait alors déjà reçu le soutien de LeBron James. Le franchise player des Lakers a profité de son passage devant les médias dans la journée de lundi afin de monter une nouvelle fois au créneau pour son coéquipier et ancien MV¨P de la saison régulière de 2017. Pour LeBron James, les difficultés de Russell Westbrook vont de paire avec celles affichées par l’équipe.

« On est tous ensemble dans la tranchée. Il n’y a pas un gars tout seul »