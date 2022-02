Basket

Basket - NBA : Coup de tonnerre pour l’avenir de Russell Westbrook !

Publié le 8 février 2022 à 14h35 par Th.B.

Pas pleinement intégré dans le système des Lakers, Russell Westbrook pourrait quitter Los Angeles pour retrouver les Washington Wizards.

Russell Westbrook a considérablement voyagé depuis son départ de l’Oklahoma City Thunder en 2019. En effet, le MVP de la saison régulière de 2017 a par la suite effectué une pige aux Houston Rockets avant d’empiler sur une saison chez les Washington Wizards. Finalement, le natif de Long Beach a retrouvé la Californie de sa jeunesse rejoignant les Los Angeles Lakers lors de la dernière intersaison. Cependant, depuis ses débuts chez les Angelinos , Westbrook peine à prendre ses marques. De quoi engendrer des rumeurs folles de trades avant la deadline du 10 février. Et selon une source haut placée, le meneur de jeu des Lakers pourrait brièvement retrouver une de ses anciennes franchises avant de se réinstaller à Washington.

Un bref voyage à Houston pour revenir à Washington ?