Basket

Basket - NBA : Chris Paul affiche d'énormes ambitions pour son avenir !

Publié le 7 février 2022 à 15h35 par La rédaction

Présent en NBA depuis 2005, Chris Paul court toujours derrière sa première bague en NBA. Malgré cet échec dans la conquête du titre, notamment la saison dernière, le meneur des Suns relativise.

Chris Paul ne désespère pas. À 36 ans, l'Américain garde toujours l'espoir de remporter son premier titre de champion de NBA. Malgré l'âge, le meneur de Phoenix est passé tout près de l'exploit la saison dernière. Alors que les Suns menaient 2 à 0 lors des finales contre Milwaukee, la franchise de l'Arizona s'est finalement inclinée 4 à 2 contre les Bucks. Toutefois, Chris Paul tient compte bien aller de l'avant.

« On sait tous quel est l’objectif ultime, qui est de remporter un titre »