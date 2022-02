Basket

Basket - NBA : La grande annonce de Steve Nash sur l'avenir de James Harden !

Publié le 7 février 2022 à 12h35 par B.L. mis à jour le 7 février 2022 à 12h36

James Harden pourrait possiblement quitter Brooklyn avant jeudi prochain selon certaines rumeurs. Néanmoins, pour son Steve Nash, le joueur de 32 ans compterait bien poursuivre sa carrière avec les Nets.

James Harden entretien le flou sur son avenir à Brooklyn. Éligible à une prolongation de contrat l'été dernier avec les Nets, l'Américain avait refusé un nouveau bail de trois saisons assorti d'un salaire XXL de près de 140M€. Alors qu'il ne serait pas écarté que James Harden soit échangé avant jeudi prochain, Steve Nash, l'entraîneur des Brooklyn Nets, a partagé sa sérénité quant à l'avenir de sa star.

« James veut être ici »