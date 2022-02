Basket

Basket - NBA : Un nouveau joueur pour épauler LeBron James aux Lakers ?

Publié le 13 février 2022 à 12h35 par La rédaction

Particulièrement décevants cette saison, les Los Angeles Lakers devraient probablement tenter de se séparer de Russell Westbrook en fin de saison. Pour le remplacer, les angelinos se seraient penchés sur Goran Dragic.

Rien ne va plus au Los Angeles Lakers. Malgré un Big Three composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook incroyable sur le papier, les angelinos n’y arrivent pas cette saison, avec un bilan de 26 victoires pour 31 défaites. Si un joueur est particulièrement décevant cette saison, il s’agit de Westbrook. Clairement en dessous de ses standards habituels, le MVP 2017 tourne à 18,3 points ; 7,8 rebonds et 7,6 passes décisives par match. Déçus du rendement de leur meneur, les Lakers pourraient essayer de lui trouver un remplaçant dès la fin de saison.

Goran Dragic dans le viseur ?