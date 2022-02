Basket

Basket - NBA : Covid-19, vaccin... L’énorme coup de gueule de Kyrie Irving !

Publié le 13 février 2022 à 21h35 par P.L.

Contraint de ne jouer que les matchs à l'extérieur cette saison, Kyrie Irving est certainement l'une des causes de la saison délicate des Brooklyn Nets. Mais le meneur de jeu de 29 ans ne se sent pas du tout coupable de la situation qu'il traverse sur cet exercice 2021-2022.

Depuis le début de saison, Kyrie Irving n’a pas encore évolué à domicile avec les Brooklyn Nets. Non vacciné contre la Covid-19, le meneur de jeu de 29 ans est interdit de jouer au Barclays Center de New-York à cause du protocole mis en place contre le coronavirus dans la ville. De ce fait, et jusqu’à nouvel ordre, Kyrie Irving ne peut évoluer qu’à l’extérieur pour les Brooklyn Nets. Cela a possiblement un lien avec la saison délicate de la franchise, actuelle huitième de la Conférence Est de la NBA. Mais Kyrie Irving ne se sent pas coupable de cette situation, bien au contraire.

«Je ne me sens pas coupable. J’essaie de vivre ma vie du mieux possible »