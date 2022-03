Basket

Basket - NBA : LeBron James lâche un secret surréaliste sur sa motivation !

Publié le 5 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Encore épatant cette saison, LeBron James a lâché un petit secret concernant sa préparation pour se motiver à chaque rencontre disputée.

Malgré la saison en demi-teinte des Lakers qui ne se sont qu’à la 9ème place de la Conférence Ouest, LeBron James réalise un exercice de haute voltige. Pour le moment, le King culmine à 28,8 points de moyenne, des statistiques presque records pour lui. Esseulé, LeBron James parvient à maintenir un peu le cap. A 37 ans, le quadruple champion NBA est toujours bluffant. Et il a expliqué l’une des raisons.

« Je sais que je vais être prêt à tout déchirer ce soir »