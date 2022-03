Basket

Basket - NBA : L'énorme réaction de Batum après le carton contre les Lakers !

Publié le 5 mars 2022 à 13h35 par A.D. mis à jour le 5 mars 2022 à 13h38

Ce vendredi, les LA Clippers ont infligé une correction à leurs voisins des Lakers. Après la rencontre, Nicolas Batum a fait une énorme sortie sur les réseaux sociaux.

Les Lakers sont au plus mal. Depuis le début de la saison, la franchise de Los Angeles est méconnaissable. En effet, la bande à LeBron James enchaine les mauvais résultats et cale à la neuvième place en Conférence Ouest de NBA. Ce vendredi, les Lakers avaient l'occasion de se rassurer dans le derby de Los Angeles face au Clippers, juste devant eux au classement. Toutefois, les hommes de Frank Vogel ont essuyé une énième défaite. Un revers qui fait particulièrement mal, puisque le score est lourd (132-111). Et les Clippers n'ont pas épargné les Lakers après la rencontre.

«Bonne nuit LA»

Sur son compte Twitter , Nicolas Batum n'a pas pu s'empêcher de s'enflammer pour la victoire des Clippers face aux Lakers. En effet, le Français a partagé un GIF en guise de danse de la joie accompagné du message « bonne nuit LA » . Si les Clippers ont dû très bien dormir, cela ne devait pas être le cas des Lakers, qui tenteront de retrouver le chemin de la victoire ce dimanche contre les Golden State Warriors.