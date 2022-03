Basket

Basket - NBA : Le coach des Sixers prévient James Harden !

Publié le 16 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

Très convaincant depuis son arrivée chez les Sixers, James Harden a tout de même quelques détails à corriger. Doc Rivers, son entraîneur, les a mis en lumière.

James Harden effectue des débuts plus que corrects avec les Sixers. Comme à son habitude, The Beard a des statistiques impressionnantes et son duo avec Joël Embiid laisse présager un bel avenir. Contrairement à son association avec Kevin Durant et Kyrie Irving qui avait du mal à prendre chez les Nets… Globalement, c'est une arrivée à Philadelphie convaincante mais pas encore parfaite. Doc Rivers, son entraîneur, lui trouve quelques détails à corriger.

« J’aime la version agressive de James Harden »