Basket - NBA : L’énorme constat sur les débuts de James Harden à Philadelphie !

Publié le 15 mars 2022 à 17h35 par Th.B.

Alors qu’il a évolué aux côtés de véritables futurs Hall of Famers selon Paul Pierce, James Harden a toujours échoué dans sa quête de titres NBA. Ce qu’a regretté Pierce au moment d’évoquer ses débuts aux Philadelphie Sixers.

Dans les ultimes heures de la session hivernale des trades le 10 février dernier, les Brooklyn Nets et les Philadelphie Sixers ont mené à bien une énorme opération. Tous deux souhaitant quitter leurs franchises respectives, James Harden et Ben Simmons ont fait le chemin inverse. Hormis Simmons, Philadelphie a cédé Seth Curry, Andre Drummond ainsi que deux premiers tours de draft à Brooklyn. Depuis l’officialisation de cette opération, les avis fusent. Et celui de Paul Pierce, ancienne icône des Boston Celtics, n’est pas particulièrement flatteur pour James Harden.

Paul Pierce descend le bilan de James Harden !