Basket - NBA : Kevin Durant explique son trashtalk sur Evan Fournier !

Publié le 14 mars 2022 à 16h35 par Th.B.

En feu dimanche soir lors de la victoire des Brooklyn Nets face aux New York Knicks (110-107), Kevin Durant a profité de cette rencontre pour faire du trashtalk sur Evan Fournier et en français.

Dimanche soir, les Brooklyn Nets recevaient les New York Knicks dans le derby de New York. Féroce compétiteur, Kevin Durant ne rate jamais une occasion de lancer un pique à un adversaire direct sur le court ou sur les réseaux sociaux. Au cours du match remporté par les Nets sur le score de 110 à 107, Durant a inscrit 53 points en prenant 6 rebonds et délivré 9 passes décisives. Sous le nez d’Evan Fournier, celui qui est surnommé KD a profité d’un de ses paniers inscrits pour faire du trash-talking, c’est-à-dire, une grosse moquerie en plein match destinée au Français.

« J’ai qualifié son jeu de très petit »