Basket

Basket - NBA : Le message fort d’Antetokounmpo sur Klay Thompson !

Publié le 13 mars 2022 à 12h35 par T.M.

Face aux Bucks, Klay Thompson a livré une très grosse performance, sa première depuis son retour de blessure. De quoi faire réagir son adversaire du soir, Giannis Antetokounmpo.

Ayant manqué les deux dernières saisons de NBA, Klay Thompson a dernièrement fait son grand retour sur les parquets avec les Warriors. Et le coéquipier de Stephen Curry est en train de retrouver tout son talent. Il vient d’ailleurs de le démontrer face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo. Alors que Golden State s’est imposé (122-109), Klay Thompson a inscrit 38 points, tout en délivrant 5 passes décisives et prenant 6 rebonds.

« Je suis heureux pour Klay »