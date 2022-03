Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour le nouveau record de Popovich !

Publié le 12 mars 2022 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 12 mars 2022 à 12h51

Après être devenu l’entraineur ayant remporté le plus de matchs dans toute l’histoire de la NBA, Gregg Popovich est félicité par de nombreux joueurs, dont LeBron James.

Lors de la victoire des San Antonio Spurs face aux Utah Jazz (102-104), Gregg Popovich est devenu le coach le plus victorieux de toute l’histoire de la NBA. Avec un total de 1336 matchs remportés, l’Américain dépasse Don Nelson, et suscite le respect de ses pairs. Entraineur de la franchise texane depuis 1996, Pop rentre définitivement dans la légende de la ligue et pourrait pousser son record encore plus loin, afin qu’il ne soit pas battu avant de très longues années.

LeBron James félicite Gregg Popovich

Les légendes se reconnaissent entre elles. Après avoir établi cet incroyable record, Gregg Popovich voit de nombreux acteurs du basket le féliciter, et LeBron James n’y a pas échappé en félicitant le coach des San Antonio Spurs dans un message publié sur son compte Twitter.