Basket - NBA : James Harden se fait fracasser...

Publié le 11 mars 2022 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 11 mars 2022 à 14h37

Lors de la défaite de Philadelphie face à Brooklyn, James Harden a réalisé une très mauvaise performance. Un point sur lequel Charles Barkley a tenu à insister.

Le match opposant les Philadelphia 76ers aux Brooklyn Nets sonnait comme des retrouvailles. Transféré chez les Sixers lors de la trade deadline, James Harden faisait pour la première fois face à ses ex-coéquipiers. En grande difficulté durant la rencontre, The Beard a réalisé une prestation très éloignée de ses standards habituels, avec 11 points à 17,6% au tir ; 6 rebonds et 5 passes décisives en 29 minutes. A l'issue du match, qui s'est soldé par une défaite de Philadelphie (129-100), la performance d'Harden a logiquement été pointée du doigt, notamment par Charles Barkley.

« Quand les lumières deviennent trop brillantes, il a toujours été horrible »