Basket - NBA : Kyrie Irving se livre sur sa relation avec James Harden !

Publié le 9 mars 2022 à 21h35 par P.L.

Agacé par plusieurs choses chez les Brooklyn Nets, James Harden a décidé de partir pour rejoindre les Philadelphia 76ers. Néanmoins, Kyrie Irving affirme qu'il a toujours une excellente relation avec The Beard.

En 2021, les Brooklyn Nets pensaient avoir réaliser un énorme coup en recrutant James Harden. L’ancien arrière des Houston Rockets était voué à former un incroyable trio avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Toutefois, les choses ne se sont pas bien passées pour la franchise de New-York. Ainsi, seulement un an après son arrivée, James Harden a quitté les Brooklyn Nets pour rejoindre les Philadelphia 76ers. The Beard semblait lassé de plusieurs choses au sein de son ancienne équipe, dont la situation de Kyrie Irving, étant dans l’incapacité de jouer les matchs à domicile puisqu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19. Si des rumeurs ont fait part de quelques tensions, Kyrie Irving a cependant révélé que sa relation avec Harden est restée très bonne.

« Si c'est ce que James voulait, alors je respecte sa décision et c'est comme ça »