Basket

Basket - NBA : L’énorme constat de Magic Johnson sur Russell Westbrook !

Publié le 6 mars 2022 à 16h35 par Th.B.

Légende vivante des Los Angeles Lakers, Magic Johnson a tenu un discours très dur envers Russell Westbrook qui pourrait entrer dans l’histoire des Angelinos pour les mauvaises raisons.

Natif de Long Beach, ville située à quelques kilomètres de Los Angeles, Russell Westbrook évolue depuis le début de la saison régulière aux Los Angeles Lakers après avoir effectué la plus grande partie de sa carrière à l’Oklahoma City Thunder et plus récemment aux Houston Rockets et aux Washington Wizards. Pointé du doigt pour ses performances mitigées par la presse américaine, ce qui engendre de gros coups de gueule de la part du principal intéressé, Westbrook sera « le pire trade de l’histoire des Lakers » selon la légende Magic Johnson si la franchise californienne ne passait pas le stade des Play-Ins.

« Ce trade pourrait être retenu comme le pire de l’histoire des Lakers ».

« Arrête de te battre avec la presse. Assume tes responsabilités et dis : « Hé, je n’ai pas bien joué, mais j’ai une chance d’y arriver ». J’en ai marre des excuses, il est temps de prendre les choses en main et de dire : « Je n’ai pas bien joué, mais j’espère que je peux changer ça ». Tu devais savoir qu’il y avait des attentes quand tu as appelé LeBron (ndlr James) et Anthony Davis et que tu as dis que tu voulais être un Laker. Tu as vu Kobe Bryant jouer et gagner tous ces titres. Et Kobe a dit que tu étais l’homme de la situation. Donc tu savais que tu devais venir ici en sachant qu’il s’agit de titres lorsque tu portes le Pourpre et Or. Si les Lakers ne passent pas le Play-In, ce trade pourrait être retenu comme le pire de l’histoire des Lakers ». a pesté Magic Johnson à ESPN dans le cadre de la rencontre opposant les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors dans la nuit de samedi à dimanche.