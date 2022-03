Basket

Basket - NBA : Un coup de tonnerre chez les Lakers ? La réponse !

Publié le 5 mars 2022 à 21h35 par La rédaction

Si les Los Angeles Lakers réalisent une très mauvaise saison, l’avenir de Frank Vogel ne serait pas menacé pour autant selon Adrian Wojnarowski.

Alors qu’ils possèdent pourtant une très bonne équipe sur le papier, avec un Big Three monstrueux composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, les Los Angeles Lakers n’y arrivent pas. Actuellement 9èmes de la conférence Ouest avec 27 victoires pour 35 défaites, les Angelinos s’approchent dangereusement des cinq dernières places, non-qualificatives pour le Play-in Tournament. Si les blessures de Davis et les mauvaises performances de Westbrook peuvent expliquer en partie cette mauvaise saison, de nombreux supporters remettent également en cause la capacité de Frank Vogel à diriger cette équipe.

Frank Vogel devrait rester aux Lakers