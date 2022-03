Basket

Basket - NBA : James Harden s’enflamme pour sa première à Philadelphie !

Publié le 3 mars 2022 à 9h35 par T.M.

Face aux Knicks, James Harden disputait son premier match à domicile avec les Sixers. Et le transfuge des Nets a apprécié sa soirée au Wells Fargo Center.

James Harden a soigné sa grande première au Wells Fargo Center. Découvrant l’enceinte des Sixers, l’ancien des Nets a livré une très grosse performances face aux Knicks, inscrivant 26 points, tout en totalisant 9 passes décisives et 9 rebonds. Devant son nouveau public, James Harden a ainsi frappé fort. Il faut dire que The Beard était porté par le soutien de ses fans, ce qui l’a ravi au plus haut point.

« Ça ressemble à la maison »