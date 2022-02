Basket

Basket – NBA : Rudy Gobert répond aux attaques de Draymond Green !

Publié le 26 février 2022 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 26 février 2022 à 22h37

Régulièrement la cible d’attaques venant de Draymond Green, Rudy Gobert a réagi, et avoue ne pas comprendre pourquoi le joueur de Golden State s’acharne autant.

Ce n’est plus un secret, Draymond Green n’apprécie pas Rudy Gobert. L’ailier fort des Golden State Warriors, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs actuels en NBA, n’hésite pas à tacler le Français à la moindre occasion. Dernière attaque en date, lors du All-Star Game, l’Américain de 31 ans avait déclaré, « Vous n'arrêtez pas de me mentionner dans la même phrase que lui. Nous ne sommes pas semblables.... Nous n'avons rien en commun », en parlant de Gobert. S’il n’avait pas l’habitude de répondre à ces critiques, le pivot des Utah Jazz a cette fois prit la parole.

« S’ils vous ciblent, c’est que vous faites quelque chose de bien »