Basket - NBA : Avant James Harden, Joel Embiid voulait une autre star !

Publié le 25 février 2022 à 17h35 par La rédaction

Grâce à l’arrivée de James Harden, les Philadelphia 76ers peuvent désormais compter sur un nouveau duo de folie avec Joel Embiid. Mais avant ce trade, le Camerounais aurait cependant milité pour l’arrivée de Bradley Beal.

Transféré aux Philadelphia 76ers lors de la trade deadline, James Harden est au cœur de l’un des plus gros échanges de la saison. Mécontent aux Brooklyn Nets en raison de la blessure de Kevin Durant et du malaise Kyrie Irving, The Beard se lance dans une nouvelle aventure pour tenter de remporter, pour la première fois, un titre de champion NBA. Si les Sixers peuvent désormais former un duo incroyable, une autre star aurait pu être à la place du MVP 2018. Alors que Philadelphie a finalement réussi à trouver une porte de sortie pour l’indésirable Ben Simmons, Joel Embiid aurait préféré voir Bradley Beal débarquer.

« Embiid voulait vraiment Bradley Beal »