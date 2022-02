Basket

Basket - NBA : James Harden livre une grande vérité sur son arrivée à Philadelphie !

Publié le 16 février 2022 à 13h35 par Th.B.

Après seulement une année civile passée chez les Brooklyn Nets, James Harden a déménagé cet hiver à Philadelphie par le biais d’un trade où il pourra être entraîné par Doc Rivers. Une option qui a fait toute la différence selon les propos de The Beard.

Après avoir montré toute sa loyauté envers les Houston Rockets en restant pas moins de neuf saisons dans le Texas sans réellement se rapprocher d’une bague de champion NBA, James Harden n’a effectué qu’une année complète aux Brooklyn Nets aux côtés de Kevin Durant et de Kyrie Irving avant de prendre la décision de quitter New York pour… Philadelphie ! En effet, Harden a été échangé et notamment en échange de Ben Simmons et d’Andre Drummond chez les Sixers où il sera épaulé par Joel Embiid et où il évoluera sous la houlette de l’inimitable Doc Rivers. Un critère qui a pesé dans son choix de signer en faveur des Philadelphie Sixers.

« Pourquoi ne voudrais-je pas être entraîné par lui ? »