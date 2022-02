Basket

Basket - NBA : Les vérités de James Harden sur son départ des Nets !

Publié le 16 février 2022 à 9h35 par T.M.

Alors que James Harden a dernièrement quitté les Nets pour les Sixers, The Beard a évoqué ce transfert retentissant.

James Harden ne sera donc finalement resté qu’un an du côté de Brooklyn et des Nets. Alors que le trio avec Kevin Durant et Kyrie Irving en faisait saliver plus d’un, cette association n’aura finalement pas répondu à toutes les attentes et elle vient donc d’exploser. Au terme d’un trade XXL, James Harden s’est donc envolé pour les Sixers de Philadelphie tandis que Ben Simmons a lui fait le chemin inverse pour rejoindre la franchise new-yorkaise.

« Je savais depuis très longtemps que c'était l'endroit parfait »