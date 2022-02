Basket

Basket - NBA : Thompson s’enflamme pour ce rookie après son duel contre LeBron James !

Publié le 13 février 2022 à 23h35 par P.L. mis à jour le 13 février 2022 à 23h36

Lors de la victoire des Golden State Warriors contre les Los Angeles Lakers ce dimanche (117-115), Jonathan Kuminga s'est fait remarquer grâce à sa bonne prestation face à LeBron James. Klay Thompson s'est totalement enflammé pour son coéquipier après la rencontre, s'étonnant de sa non-participation au Rising Stars Challenge.

Après une saison très délicate en 2020-2021, les Golden State Warriors semblent avoir appris de leurs erreurs. Sur cet exercice 2021-2022, la franchise de San Francisco a retrouvé le niveau qu’elle affichait ses dernières années. Actuels deuxièmes de la conférence Ouest de la NBA, les hommes de Steve Kerr ont d’ailleurs tenu tête aux Los Angeles Lakers de LeBron James ce dimanche. Outre les grandes performances de Stephen Curry et de Klay Thompson, les Warriors peuvent aussi remercier Jonathan Kuminga. Le jeune ailier a dû défendre sur LeBron James. Le rookie de 19 ans a fait tout son possible pour empêcher le King d’être efficace, et c’est possiblement ce qui a permis aux Warriors d'obtenir la victoire (117-115). Après la rencontre, Klay Thompson s’est totalement enflammé pour son coéquipier.

«Il vient de défendre sur LeBron James, de nous apporter 18 points en 11 tirs»