Basket

Basket - NBA : Embiid s’enflamme pour l’opération Simmons-Harden !

Publié le 12 février 2022 à 10h35 par T.M.

Alors que les Sixers et les Nets se sont mis d’accord sur un gros trade comprenant Ben Simmons et James Harden, cela a fait le bonheur de Joel Embiid.

Depuis plusieurs mois maintenant, Ben Simmons n’était plus en odeur de sainteté du côté de Philadelphie et des Sixers. Un problème qui s’est finalement résolu lors du dernier jour du marché des transferts en NBA. Et une grosse bombe a été lâchée avec l’annonce d’un trade impliquant Ben Simmons et James Harden. Une énorme opération qui fait donc le bonheur de tout le monde et surtout Joel Embiid, pivot star des Sixers.

« Je suis content »