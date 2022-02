Basket

Basket - NBA : LeBron James de retour à Cleveland ? La réponse !

Publié le 25 février 2022 à 10h35 par T.M.

Si LeBron James avait dernièrement laissé la porte ouverte pour un retour chez les Cavaliers, la franchise de Cleveland ne voudrait pas forcément saisir cette opportunité.

Aujourd’hui, LeBron James est aux Lakers. Alors que le King démontre encore et toujours qu’il est au top, il pourrait ne pas continuer et finir sa carrière du côté de Los Angeles. En effet, alors que LeBron James nourrit l’envie de jouer au moins une saison avec son fils, Bronny, en NBA, cela pourrait notamment se faire du côté de Cleveland. Dernièrement, le joueur des Lakers avait ainsi ouvert la porte à un retour chez les Cavaliers, lâchant : « La porte n'est pas fermée à ce sujet. Je ne dis pas que je vais revenir et jouer, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mon avenir me réserve. Je ne sais même pas quand je serai libre ».

Cleveland pas chaud ?