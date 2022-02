Basket

Basket - NBA : LeBron James est poussé à quitter les Lakers !

Publié le 24 février 2022 à 20h35 par La rédaction

Avec déjà 4 titres de champion NBA, LeBron James a une armoire à trophée déjà bien remplie. S’il veut espérer remporter un 5ème titre, Jalen Rose lui conseille de retourner à Cleveland.

A 37 ans, LeBron James a un palmarès très fourni et même s’il a déjà tout gagné, celui-ci n’est toujours pas rassasié. Alors qu’il a réussi à remporter un titre de champion NBA avec les Los Angeles Lakers en 2020, les Angelinos n’y arrivent pas cette saison, avec 27 victoires pour 31 défaites. S’il ne semble plus capable de remporter une nouvelle bague avec cette franchise, The King pourrait quitter les pourpres et or prochainement. Récemment, LeBron a avoué qu’il n’excluait pas un retour aux Cleveland Cavaliers, et il pourrait se rapprocher de son ancienne franchise ce qui est, pour Jalen Rose, la meilleure option.

« Il doit aller à Cleveland »