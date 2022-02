Basket

Basket - NBA : Lakers, Cleveland... L'annonce fracassante de LeBron James sur son avenir !

Particulièrement en forme cette saison, les Cleveland Cavaliers sont de retour dans les plus hautes places du classement. Si les supporters des Cavs espèrent un retour de LeBron James, celui-ci ne ferme pas la porte.

Parti des Cleveland Cavaliers à l’été 2018, LeBron James a sans aucun doute écrit la plus belle page de leur histoire. Champions de la conférence Est à cinq reprises, champions NBA en 2016, les Cavs ont tout remporté avec King James . Dans le dur lors des trois dernières saisons, Cleveland renait actuellement avec une excellente 3ème place, malgré l’absence de Colin Sexton. Avec une équipe qui tourne particulièrement bien, les supporters de la franchise de l’Ohio se mettent à rêver d’un retour de LeBron James, ce à quoi le principal concerné ne ferme pas la porte.

« La porte n'est pas fermée à ce sujet »