Basket - NBA : Les 76ers sortent du silence après le départ de Ben Simmons !

Publié le 19 février 2022 à 19h35 par P.L.

Depuis la fin de la saison dernière, Ben Simmons n'a plus porté le maillot des Philadelphia 76ers. Aujourd'hui, l'Australien fait partie de l'effectif des Brooklyn Nets. Après le transfert de son ancien joueur, Daryl Morey, président des 76ers, a envoyé un message de soutien au meneur de jeu de 25 ans.

Depuis la fin des playoffs de la saison dernière, Ben Simmons était la cible des critiques des supporters des Philadelphia 76ers. Visiblement irrité par cela, le meneur de jeu australien a mené une sorte de grève et n'a pas joué une seule minute cette saison avec les 76ers, prétextant des problèmes liés à la santé mentale. Finalement, Ben Simmons s’est envolé vers les Brooklyn Nets après un trade XXL comprenant James Harden. Aujourd’hui joueur de la franchise new-yorkaise, le joueur de 25 ans a reçu un message de soutien de son ancien président.

« Nous aurions dû créer une meilleure relation avec Ben »