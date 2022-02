Basket

Basket - NBA : Les confidences de Rudy Gobert sur le All Star Game !

Publié le 19 février 2022 à 14h35 par T.M.

Alors que Rudy Gobert s’apprête à disputer le All Star Game, le pivot français s’est confié sur cet événement.

Ce week-end, la saison de NBA est en pause pour laisser place au All Star Game. Et le grand moment est bien évidemment le match entre toutes les stars de la ligue. Qui de l’équipe de LeBron James ou de celle de Kevin Durant sortira gagnant de cet affrontement ? Présent pour le All Star Game grâce à ses performances avec le Jazz, Rudy Gobert sera lui dans l’équipe de Kevin Durant, aux côtés notamment de Devin Booker, Joel Embiid ou encore Jayson Tatum. Cela sera d’ailleurs la troisième fois consécutive que Gobert est présent pour ce rendez-vous.

« Un plaisir et une fierté »