Basket - NBA : James Harden s’enflamme pour son duo avec Joel Embiid !

Publié le 16 février 2022 à 11h35 par T.M.

Désormais chez les Sixers, James Harden va évoluer avec Joel Embiid. Une association qui fait déjà saliver l’ancien joueur des Nets.

Alors qu’il n’était clairement plus en odeur de sainteté à Philadelphie chez les Sixers, Ben Simmons a filé chez les Nets dans le cadre du trade monstrueux qui a lui envoyé James Harden en Pennsylvanie. Désormais, The Beard va donc évoluer sous les couleurs des Sixers et former un duo très attendu avec le pivot star de la franchise, Joel Embiid. Et James Harden est impatient de pouvoir évoluer avec son nouveau coéquipier.

« Nous avons ce qu'il faut pour trouver des solutions ensemble »