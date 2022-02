Basket

Basket - NBA : Grosse révélation dans le dossier Russell Westbrook !

Publié le 16 février 2022 à 20h35 par La rédaction

A la peine depuis son arrivée aux Los Angeles Lakers, Russell Westbrook pourrait quitter la franchise dans les mois à venir. Alors qu’il passera finalement bien la fin de saison avec le maillot pourpre et or, le meneur aurait cependant pu quitter L.A. lors de la trade deadline.

Arrivé aux Los Angeles Lakers en juillet 2021, Russell Westbrook n’arrive pas à convaincre dans sa nouvelle équipe. Le meneur de 33 ans est bien loin de ses standards habituels, tournant à 18,3 points ; 7,8 rebonds et 7,6 passes décisives par match. Alors que les rumeurs de trades se sont multipliées autour de Russ , le MVP 2017 est finalement bien resté à Los Angeles.

Westbrook de retour à Houston ?