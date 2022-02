Basket

Basket - NBA : Le bel aveu de Stephen Curry après son titre de MVP du All-Star Game !

Publié le 21 février 2022 à 12h35 par Th.B.

Grand artisan du succès de la Team LeBron lors du All-Star Game de dimanche (163-160), Stephen Curry a été nommé MVP de la nuit grâce à ses 50 points. Une belle revanche pour le natif d’Akron qui a été conspué par le public de Cleveland, mais qui en tire malgré tout une grande fierté.

À l’instar de LeBron James, son capitaine du soir lors de ce All-Star Game remporté par la Team LeBron sur la Team Durant, absent en raison d’une blessure (163-160), Stephen Curry est lui aussi né à Akron dans l’Ohio. Contrairement à celui qui est surnommé King James , le meneur des jeu des Golden State Warriors n’a jamais évolué pour la franchise des Cleveland Cavaliers, en étant d’ailleurs en 2015, 2017 et 2018 le bourreau des Cavs en finale NBA. Sifflé par une partie du public de Cleveland pendant le All-Star Game, Curry a finalement été nommé MVP de la rencontre grâce à ses 50 points et ses 16 paniers à 3 points réussis. L’occasion pour Stephen Curry de faire passer un message lourd de sens pour ce trophée.

«C'est toujours quelque chose pour moi de revenir dans l’Ohio, je suis béni»