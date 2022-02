Basket

Basket - NBA : Le message poignant de LeBron James après le All-Star Game !

Publié le 21 février 2022 à 9h35 par Th.B.

Capitaine de l’équipe victorieuse du All-Star Game de dimanche soir (163-160), LeBron James s’est enflammé pour son panier vainqueur symbolique chez lui dans l’Ohio à Cleveland.

Pour la cinquième fois de suite depuis l’instauration de la draft pour le All-Star Game en 2018, LeBron James et sa « Team » se sont imposés lors du All-Star Week-end et qui plus est, à Cleveland. Natif d’Akron, LeBron James a grandi proche de la ville de Cleveland où il a fait ses débuts et a remporté une bague NBA en 2016. Au terme d’une rencontre spectaculaire face à la Team Durant, Kevin Durant n’ayant pas joué en raison d’une blessure, LeBron James a inscrit le panier de la victoire à trois points par le biais d’un fadeaway sur une jambe devant Zach Lavine (163-160). L’occasion pour la star des Los Angeles Lakers de livrer un poignant message par la suite.

«Mettre le panier du match dans le All-Star Game, là où moi et mes gars nous avions l'habitude de regarder le All-Star Game…»