Basket - NBA : La grosse annonce de cette légende sur LeBron James

Publié le 20 février 2022 à 23h35 par La rédaction

S’ils vivent une saison assez compliquée, les Los Angeles Lakers ne sont pas morts pour autant. Selon Magic Johnson, LeBron James peut leur permettre d'inverser la tendance en play-offs.

Champions NBA au terme de la saison 2019-2020, les Los Angeles Lakers vivent une saison plus que compliquée. Malgré la présence d’un Big Three monstrueux sur le papier composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, les Angelinos sont dans le dur, avec une maigre 9ème place après 58 matchs. Alors que Russ ne donne pas satisfaction et que Davis a subi une longue blessure, le King maintient les pourpres et or à une place qualificative pour le tournoi play-in en affichant des statistiques absolument folles, à 37 ans. Pour Magic Johnson, légende de la NBA, le trio a cependant eu un déclic lors du match face aux Golden State Warriors, et pourrait devenir inarrêtable grâce à LeBron James.

«Personne ne voudra les affronter car on sait ce que donne LeBron en playoffs»