NBA

Basket – NBA : LeBron James s’enflamme pour Luka Doncic !

Publié le 20 février 2022 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 20 février 2022 à 21h45

A seulement 22 ans, Luka Doncic est déjà l’un des meilleurs joueurs actuels en NBA. Ce qui n'a pas échappé à LeBron James, grand fan de lui.

Depuis son arrivée en NBA en 2018, Luka Doncic fait les beaux jours des Dallas Mavericks. Le meneur de 22 ans, qui affiche des statistiques folles est, malgré son jeune âge, l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Avec environ 28 points de moyenne depuis déjà 3 ans, Luka Magic force le respect des plus gros noms du basket, y compris de son idole, LeBron James. Le King , qui a une nouvelle fois sélectionné le serbe dans son équipe pour le All-Star Game, l’admire énormément et n’hésite pas à le faire savoir.

« Il me rappelle moi »