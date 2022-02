Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo s’enflamme pour la nouvelle star de la NBA !

Publié le 20 février 2022 à 16h35 par La rédaction

Étincelant cette saison avec les Memphis Grizzlies, Ja Morant a été encensé par Giannis Antetokounmpo, l’ailier fort des Bucks.

Pour sa troisième saison en NBA, Ja Morant est tout simplement bluffant. Maître à jouer des Grizzlies, le meneur disputera le All Star Game pour la première fois de sa carrière. Et dans la peau d’un titulaire ! De quoi attirer les projecteurs sur lui. En marge de ce week-end festif à Cleveland, Giannis Antetokounmpo a été interrogé sur le phénomène Ja Morant. Et le Grec n’a pas pesé ses mots.

« Et pourquoi ne gagnerait-il pas un titre avec Memphis ? »