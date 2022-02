Basket

Basket - NBA : Stephen Curry a tranché pour le débat du GOAT !

Publié le 17 février 2022 à 23h35 par La rédaction

Interrogé sur le débat du GOAT, Stephen Curry a fait son choix. Pour le numéro 30 des Warriors, Michael Jordan est le meilleur joueur de l’histoire.

Considéré comme le meilleur shooteur de l’histoire, Stephen Curry est toujours l’une des références en NBA à 33 ans. Maître à jouer des Warriors, « Chef Curry » comme il est surnommé, a été interrogé sur le meilleur joueur de l’histoire. LeBron James ou Michael Jordan, le débat est lancé. Bien entendu, le basket a évolué. De nos jours, les joueurs tirent beaucoup plus à longue distance. Mais Stephen Curry a choisi son camp.

« C’est le plus grand joueur de l’histoire »