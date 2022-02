Basket

Basket - NBA : Stephen Curry envoie un message à ses détracteurs !

Publié le 15 février 2022 à 16h35 par La rédaction

Critiqué pour son jeu basé sur les shoots, Stephen Curry n’a pas manqué d’envoyer un message salé à ses détracteurs.

Considéré par beaucoup comme le meilleur shooter de l’histoire de la NBA, Stephen Curry a aussi son lot de haters, comme tous. Connu pour ses très nombreuses tentatives au tir, le meneur des Warriors aurait dénaturé le jeu selon certains observateurs. La statistique est frappante. Avant qu’il débarque en NBA, la moyenne de shoots était de 18,1. Aujourd’hui, elle culmine à 35,1. Pour autant, Stephen Curry estime qu’il n’est pas le coupable de cette hausse soudaine.

« Je n’en peux plus ! »