Basket - NBA : Durant, Irving... Cette recrue s'enflamme pour son arrivée chez les Nets !

Publié le 14 février 2022 à 11h35 par B.L.

En rejoignant Brooklyn, Seth Curry va retrouver un effectif de stars, composé notamment de Kevin Durant et de Kyrie Irving. Le joueur de 31 ans a assuré être pleinement satisfait de son transfert chez les Nets.

C'est une opération qui a fait beaucoup de bruit avant la fermeture du marché des transferts en NBA. Insatisfait de sa situation chez les Nets, James Jarden a été transféré à Philadelphie, pendant que les Sixers ont envoyé Ben Simmons, LaMarcus Aldridge et Seth Curry à Brooklyn. Et le petit frère de Stephen Curry semble être très heureux à l'idée de côtoyer des joueurs de l'envergure de Kevin Durant et de Kyrie Irving.

« Avec Durant et Irving, on a deux grands joueurs, qui excellent dans leur domaine »