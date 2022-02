Basket

Basket - NBA : L’énorme punchline de LeBron James sur Stephen Curry !

Publié le 21 février 2022 à 14h35 par Th.B.

En feu lors du All-Star Game de dimanche soir, Stephen Curry a émerveillé les spectateurs ainsi que son capitaine LeBron James en personne comme King James l’a fait savoir en conférence de presse.

Depuis le début de cette saison régulière, Stephen Curry ne cesse d’impressionner et fait partie des débats pour le titre de MVP. D’ailleurs, à la mi-décembre 2021, le meneur de jeu des Golden State Warriors est un petit peu plus rentré dans l’histoire en dépassant le record de 2973 paniers à trois points détenus jusque-là par Ray Allen. De quoi lui permettre de bâtir un peu plus sa légende et de renforcer l’héritage que The Chef laissera en NBA. Coéquipier de LeBron James et grand artisan de la victoire de la Team LeBron face à la Team Durant pour le All-Star Game qui s’est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi (163-160) avec ses 50 points inscrits et ses 16 paniers à trois points, Stephen Curry a reçu les éloges de King James en personne.

«Il a littéralement un sniper automatique connecté à son bras»