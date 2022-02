Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert rend un vibrant hommage à LeBron James !

Publié le 20 février 2022 à 18h35 par P.L.

À 37 ans, LeBron James a pris part à sa 19e saison en NBA en 2021-2022. Et le joueur des Lakers affiche toujours de très grandes performances. Ce qui impressionne Rudy Gobert.

Cette saison, LeBron James a pris part à sa 19e année en NBA. À 37 ans, le joueur des Los Angeles Lakers est toujours un adversaire redoutable. Hormis les blessures, rien ne semble être en mesure de freiner le King , qui affiche des moyennes de 29,1 points, 7,9 rebonds et 6,5 passes décisives sur cet exercice 2021-2022. LeBron James fait preuve d’une très grande longévité au sein de la ligue américaine. Et Rudy Gobert est visiblement impressionné par les performances toujours aussi bonnes du natif d’Akron.

« On a vraiment l’impression qu’il n’a pas baissé d’un cran. Plus que ça, il est même meilleur qu’avant »