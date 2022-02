Basket

Basket - NBA : Vers un retour de LeBron James à Cleveland ? La réponse !

Publié le 22 février 2022 à 9h35 par Th.B.

Alors que LeBron James a laissé la porte entrouverte quant à un éventuel retour à Cleveland, Darius Garland a affirmé que ce n’était pas d’actualité lorsque King James a lui-même reconnu ne pas vouloir revenir si ce n’est pas pour jouer les premiers rôles en NBA.

Lors du week-end dernier, LeBron James est revenu sur ses terres dans l’Ohio en marge du All-Star Week-end qui s’est déroulé à Cleveland. Après avoir effectué deux passages chez les Cavaliers de 2003 à 2010 puis de 2014 à 2018, celui qui est surnommé King James et qui évolue depuis chez les Los Angeles Lakers n’a pas totalement fermé la porte à un retour chez les Cavs à l’avenir. « La porte n'est pas fermée à ce sujet. Je ne dis pas que je vais revenir et jouer, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mon avenir me réserve. Je ne sais même pas quand je serai libre. ». Mais qu’en est-il vraiment ?

« Je ne reviens pas pour quelque chose en dessous du top »