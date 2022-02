Basket

Basket - NBA : Jason Kidd s’enflamme pour Luka Dončić !

Publié le 24 février 2022 à 22h35 par La rédaction

Auteur une nouvelle fois d’une saison remarquable, Luka Dončić impressionne son entraineur Jason Kidd, qui le fait savoir en évoquant son niveau actuel.

Arrivé aux Dallas Mavericks en 2018, Luka Dončić s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs en NBA. Devenu le Franchise Player de son équipe, Luka Magic affiche des statistiques exceptionnelles avec 27,5 points ; 9,2 rebonds et 9 passes décisives par matchs. Responsable en grande partie de la bonne saison des Mavs , actuellement 5èmes de la conférence Ouest, le slovène de 22 ans force le respect des plus grands noms de ce sport. Si LeBron James a récemment avoué se reconnaitre en lui, la légende et actuel coach des Dallas Mavericks, Jason Kidd n'hésite pas à s’enflammer à son sujet.

« Il joue à un très haut niveau »