Basket - NBA : Une ancienne connaissance rend un vibrant hommage à LeBron James !

Publié le 21 février 2022 à 20h35 par P.L. mis à jour le 21 février 2022 à 20h41

Étincelant par sa longévité en NBA, LeBron James est aussi remarquable pour sa polyvalence. Le joueur de 37 ans a d'ailleurs reçu un immense hommage du Miami Heat, son ancienne franchise où il a évolué entre 2010 et 2014.

À 37 ans, LeBron James est au beau milieu de sa 19e saison en NBA. Et malgré son âge, le joueur des Los Angeles Lakers continue d’être une grande menace pour ses adversaires. Et rien ne semble être en mesure de l’arrêter, hormis les blessures. Cette saison, le King tourne à 29,1 points, 7,9 rebonds et 6,5 passes décisives. Le natif d’Akron a même rajouté une corde à son arc, puisqu’il a montré certaines qualités en tant que pivot, alors qu’il peut déjà jouer en tant qu’ailier, ailier fort et meneur de jeu. La polyvalence de LeBron James est remarquable. La légende a d’ailleurs reçu un nouvel hommage provenant de l’un de ses anciens entraîneurs.

«LeBron redéfinit les limites de la performance humaine en termes de longévité»