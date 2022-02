Basket

Basket - NBA : La mise au point de LeBron James pour son avenir !

Publié le 26 février 2022 à 13h35 par T.M.

Depuis plusieurs jours, l’avenir de LeBron James est au coeur de nombreuses rumeurs. La star des Lakers a alors souhaité mettre les choses au point à ce sujet.

Aujourd’hui aux Lakers, LeBron James pourrait toutefois ne pas continuer sa carrière du côté de Los Angeles. En effet, dernièrement, le King a fait des sorties qui ont jeté un froid sur son avenir. Il avait ainsi ouvert la porte à un retour chez les Cavaliers, tout en expliquant qu’il souhaitait jouer au moins une année en NBA avec son fils, Bronny. De quoi donc faire dire à certains que LeBron James pourrait quitter les Lakers, mais le principal intéressé ne le voit pas du même oeil.

« Je me vois avec le maillot pourpre et or aussi longtemps que je peux jouer »