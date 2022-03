Basket

Basket - NBA : LeBron James lâche un énorme message pour les Lakers !

Publié le 2 mars 2022 à 16h35 par T.M.

Les Lakers seront-ils en playoffs cette saison ? Alors que la situation se complique du côté de Los Angeles, LeBron James refuse de baisser les bras.

Face aux Mavericks de Luka Doncic, les Lakers ont enregistré leur 34ème défaite de la saison. Avec 27 victoires et donc un bilan négatif, la franchise de Los Angeles pointe actuellement à la 9ème place la Conférence Ouest. Et alors que le trou semble fait avec les Clippers, qui sont huitièmes, les Lakers doivent plutôt regarder derrière eux avec les Pelicans ou encore les Blazers. Rien ne dit donc que la bande à LeBron James sera en playoffs cette saison, ni même en play-in. Il y a donc urgence du côté de la Californie, mais l’espoir est toujours présent du côté du King.

« Tant qu’on a d’autres matchs à jouer… »